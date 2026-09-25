松屋「黒麻婆豆腐」登場！ 四川風だった昨年から“コク辛”へ!?

牛めしの「松屋」は9月29日10時より、「黒麻婆豆腐定食」を発売します。
今年は「黒麻婆豆腐定食」
旨味！ コク！ 痺れ！
松屋の期間限定メニューとしてたびたび発売される麻婆豆腐が今年も登場。今回は、豆鼓（トウチ）、甜麺醤（テンメンジャン）、麻辣醤（マーラージャン）の“3種の醤”を使用した黒麻婆です。
▲黒麻婆豆腐定食 890円
豆鼓、甜麺醤、麻辣醤の3種の醤をブレンドした黒麻婆ソースに、なめらかな豆腐と肉を合わせたとのこと。
深いコクと刺激的な辛みが特徴といい、豆鼓と甜麺醤で旨味を引き出し、麻辣醤で痺れる辛さと香りをプラス。なめらかな豆腐に濃厚な黒麻婆ソースがしっかり絡み合うことで、ご飯が進む仕立てといいます。
定食には、ライス、みそ汁、生野菜のほか、山椒の小袋がセットでつきます。
▲黒麻婆豆腐 790円
定食から生野菜を抜いた、いわゆるライスセット「黒麻婆豆腐」も登場します。「単品黒麻婆豆腐」は690円。
いずれも持ち帰りに対応します。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。一部店舗を除く全国の松屋で販売します。
今年はコク辛!?
白いご飯が止まらなくなりそう……
松屋でファンも多い麻婆豆腐。昨年は唐辛子と山椒をきかせた本格四川風麻婆豆腐」を販売して、“本格的な辛さ”を前面に出していました。
一方、今年は豆鼓、甜麺醤、麻辣醤という3種の醤をブレンド。刺激的な辛さはありつつも、今年は辛さ一辺倒ではなく、よりコクや旨みに振った麻婆になっている予感がします。
特に甜麺醤の甘みや豆鼓の旨みが加わることで、昨年よりまろやかな方向になっているのかも。これは白いご飯がどんどん進みそう……！
・発売日：2026年9月29日
※価格は税込み表記です。
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