キリン「陸」の缶ハイボール、出てた！ アルコール6％で500mlも

キリンビールは「キリンウイスキー 陸」ブランドから「キリン 陸ハイボール」を8月25日より全国で通年発売しています。350ml缶と500ml缶の2種類で、いずれも価格はオープンです。

「陸」は、富士御殿場蒸溜所の多彩な原酒を主体にブレンドしたウイスキーです。ほのかな甘い香りと澄んだ口あたりの「きれいな味、美しい香り」が特徴といいます。

「キリン 陸ハイボール」は、「陸」のほのかに甘い香味を生かしながら、やわらかな香り立ちとすっきりとした飲み口に仕上げた缶ハイボール。アルコール分は6％で、炭酸の爽快感とともに、心地よい余韻を楽しめる一品としています。

フルーティーで軽やかな飲み心地で、これまでウイスキーになじみのなかった人にも手に取ってもらえることを意識したといいます。

あの「陸」を気軽にハイボールで！

「陸ハイボール」は8月に発売された商品ですが、秋の夜長に自宅でゆっくりお酒を楽しみたいこれからの時期にも気になる1本。



キリンによる調査では、缶ハイボールに対して「アルコール感が強そう」「味や香りが重そう」といったイメージを持つ人や、飲食店のハイボールと比べて「飲みにくい」と感じる人がいることが分かったといいます。

そこで、飲食店ではハイボールを楽しむものの、自宅では缶ハイボールを選ばない人にも手に取ってもらいやすい商品として「陸ハイボール」を開発したそう。

ウイスキーをボトルで買ったり炭酸を用意したりせず、缶を開けるだけで「陸」の味わいが楽しめます。普段はお店でハイボールを飲むという人も、チェックしてみてはどうでしょう。

※価格は税込み表記です。