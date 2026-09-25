これは通う！ 400円で天ぷら・おでんが何度でも無料、はなまる「定期券」

うどんチェーン「はなまるうどん」は9月24日より、「天ぷらおでん定期券」を数量限定で販売中です。

はなまる「天ぷらおでん定期券」が400円で先行販売

「天ぷらおでん定期券」は、うどん1杯を購入するごとに、天ぷらまたはおでん1品が無料になる定期券です。

10月1日～11月3日までの最大34日間、期間中は何度でも利用できます。通常価格は500円で、9月24日～9月30日の先行販売期間は100円お得に購入できます。

1回の会計につき、うどん、高松一号店のカレー単品、ミニ丼単品、にこはなセットのいずれか1品ごとに、天ぷらまたはおでん1品が無料になります。テイクアウトでも利用できます。

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販売期間：9月24日～11月3日

使用期間：10月1日～11月3日

内容：1回の会計につき、好きなうどん、カレーライス（単品）、ミニ丼（単品）、テイクアウト弁当、にこはなセット、いずれか1品ごとに、好きな天ぷら・おでんいずれか1品が無料となります。テイクウトでも利用可能。

※他のキャンペーンサービス、割引、クーポンと併用不可

※株主優待券と併用可能

※各種デリバリーサービス、モバイルオーダーでは利用不可

販売価格：先行販売期間 9月24日～30日 400円

10月1日～11月3日 500円

実施店舗：全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「高松勅使」各店舗

【定期券利用のみ可能店舗】福岡空港国内ターミナルビル、ミーナ天神、エキア谷塚

【定期券未販売・利用不可店舗】東京競馬場、赤坂一ツ木通り、竹清有明ガーデン、竹清アリオ倉敷、竹清LECT、手打ちと創造多肥



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■対象メニュー：天ぷら・おでん各種

・天ぷら

大海老天220円、いか天200円、とり天200円、野菜かき揚げ180円、ちくわ磯辺揚げ130円、れんこん天190円、焼き芋天170円、ささみの大葉揚げ200円、北海道男爵のコロッケ180円、はなまる唐揚げ160円、しいたけ天150円、えのき天130円、まいたけ天150円



・おでん

大根170円、たまご150円、こんにゃく120円、牛すじ220円、白滝130円、

厚揚げ160円、ハンバーグ270円



（一部メニューは期間限定）

これは通いたくなる！

うどんを食べるたびに天ぷらかおでんを1品選べるので、いつものうどんに何を合わせるか考える楽しみになりそう！

秋限定のきのこ天3種も登場するため、天ぷらをいろいろ試したい人にもぴったりの企画です。

先行販売なら400円で購入できるので、気になる人は早めにチェックしましょう。

なお、10月1日～31日の期間は、秋の味覚として「しいたけ天」「えのき天」「まいたけ天」の3種類も期間限定で販売します。こちらも「天ぷらおでん定期券」の対象となります。

・開始日：2026年9月24日

・終了日：2026年11月3日

・利用期間：2026年10月1日～11月3日

※価格は税込み表記です。