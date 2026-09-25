うに110円、本日スタート！ 大切りまぐろも110円、はま寿司「秋祭り」

回転寿司チェーン「はま寿司」は、本日9月25日から、「はま寿司のうにと旨ねた秋祭り」を全国の店舗で開催します。
「うにつつみ」「大切りまぐろはらみ」が110円
今回のフェアでは、天然ウニを使用した「うにつつみ」と、マグロ1尾から数％しか取れない“はらみ”を使用した「大切りまぐろはらみ」が、いずれも110円で登場しますよ。
▲うにつつみ 110円
※10月2日まで
「うにつつみ」は、天然ウニの濃厚な旨みと甘みが特徴といいます。
▲大切りまぐろはらみ 110円
※10月5日まで
マグロ1尾から数％しか取れない“はらみ”を大切りで提供。
このほか、食べ応えのあるハムカツにタルタルソースを合わせた「ハムカツ握り」や、特製つゆに漬け込んだ「なすの揚げびたし握り」も登場します。
▲ハムカツ握り 176円
※10月5日まで
▲なすの揚げびたし握り 176円
「至福の一貫」シリーズからは、地中海産の本鮪を使った大切り中とろが登場。
▲地中海産 大切り本鮪中とろ 319円
家系ラーメン、松茸茶碗蒸しも
サイドメニューには「横浜家系ラーメン」「松茸茶碗蒸し」「長崎県産あじのアジフライ（タルタルソース）」がラインアップされます。
▲横浜家系ラーメン 429円
「横浜家系ラーメン」は、逆刃切りにした特製中太麺に、豚骨と鶏がらの旨みを凝縮したスープを合わせています。
▲松茸茶碗蒸し 396円
▲長崎県産あじのアジフライ（タルタルソース） 242円
デザートには「黒蜜きなこ豆乳プリン」をお月見風に仕立てた「お月見ミニパルフェ」も登場。月に見立てた黄色い白玉をトッピングしています。
▲お月見ミニパルフェ 264円
110円の「うに」は10月2日まで！
なんといっても目を引くのは110円の「うにつつみ」。同じく110円の大切りまぐろはらみと合わせても220円です。
うにつつみは10月2日までと販売期間が短め。うにをお手頃に楽しみたい人はお早めに！ 商品は本日からスタートしていますよ。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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