190円なら買っちゃう！ ほっともっとに「カスタード」「あんバター」のあったかパイ

持ち帰り弁当のほっともっとは、「ほっとカスタードパイ」「ほっとあんバターパイ」を10月1日より発売します。

ザクっと食感の「ほっとパイ」

ザクっとしたパイ生地に温かいフィリングを合わせた「ほっとパイ」が数量限定で新登場。ラインアップは「カスタード」と「あんバター」の2種類です。

▲ほっとカスタードパイ 190円



卵のコクを感じられるなめらかな口あたりと、濃厚な味わいが特徴。温かなカスタードの風味と、香ばしいパイ生地を組み合わせています。

▲ほっとあんバターパイ 190円



粒感を残したあんこのやさしい甘さに、バターのコクとほどよい塩味をプラス。甘さと塩味のバランスを楽しめるといいます。

190円の“ほっとスイーツ”が新登場

ほっともっとでは、これまでにも一部店舗で「もっちりわらび餅」などのスイーツを販売してきましたが、今回は温かいパイが全国の店舗に登場します。



カスタードとあんバターの2種類で、いずれも1個190円。お弁当に「あとちょっと甘いものがほしい」という時にも、気軽にプラスできそうな価格なのがうれしいですね。



肌寒くなってくるこれからの時期に、楽しみたいスイーツです。



・発売日：2026年10月1日

（※文中の価格はすべて税込）