セブンに北海道フェアがくるぞ！ 「いかめし」「ぶたはげ」「すみれ」など12品

セブン‐イレブンは9月29日から、「北海道フェア」を全国の店舗で順次開催します。

北海道産食材を使用したグルメやご当地グルメを全12品取り揃え、北海道内の店舗限定で販売していた商品も全国で展開します。

「北海道フェア」で豚丼、ラーメン、スープカレーなど12品が全国発売

第1弾は9月29日から、第2弾は10月6日から順次発売します。人気店が監修したラーメンや豚丼、スープカレーのほか、北海道産食材を使ったおむすびやスイーツなどが登場します。

■第1弾商品 9月29日～

▲阿部商店監修 いかめしおむすび 246円

森町の名物駅弁「いかめし」を販売する「阿部商店」が監修。醤油や砂糖などを使用した甘辛く濃厚なタレでじっくり煮込んだいかの旨味を、もちもちのごはんに染み込ませています。

▲ぶたはげ監修 炭火焼き豚丼 753円

帯広市の人気店「ぶたはげ」が監修。醤油やザラメなどを合わせた甘辛い特製ダレを使い、炭火で香ばしく焼き上げた豚肉と組み合わせています。

▲お店で揚げた 北海道産コーンのマカロニグラパン 190円

北海道産コーンの甘みとうま味を特製ホワイトソースに凝縮。コーンのつぶつぶ食感とマカロニのもちもち食感を楽しめるといいます。

▲札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン 626円

札幌市の人気店「すみれ」が監修。鶏・豚のガラを使った清湯スープにラードやにんにくを加え、濃厚でコクとパンチのある味わいに仕上げています。

▲冷たいまま食べるタレザンギ 321円

冷たいまま食べられる唐揚げに甘酸っぱいタレを絡め、シャキシャキとした食感のねぎと一緒に食べる仕立てです。

■第2弾商品 10月6日～

▲室蘭風やきとりおむすび 213円

タレにくぐらせて香ばしく焼き上げた豚肉と玉ねぎを中具にしたおむすびです。甘みのあるタレに、室蘭やきとりには欠かせない「洋からし」の風味を合わせています。

▲お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ 170円

北海道産小豆の上品な甘さと、揚げたてのサクッとした生地を組み合わせたあんドーナツです。

▲Suage監修 チキンと野菜のスープカレー 699円

札幌市の人気店「Suage」が監修。鶏や野菜の旨みがつまったスパイス香るカレーに、香ばしく焼いた鶏肉や素揚げしたじゃがいも、人参などを合わせています。

▲しゃけバターおむすび 北海道産秋鮭使用 192円

▲いそのかづお監修 札幌ブラック醤油ラーメン 645円

▲北海道産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ 321円

▲サッポロビール園監修 ラーメンサラダ 429円

「いかめし」「豚丼」「ザンギ」など

気になる北海道グルメがいっぱい

北海道グルメが12品も並ぶ今回のフェア。名物駅弁の「いかめし」がおむすびになったり、帯広の人気店「ぶたはげ」の豚丼が楽しめたりと、北海道らしさが濃いラインアップ。さらに「冷たいまま食べる」というタレザンギも、どんな味なのか気になります。



セブンで見かけたらつい北海道の気配に惹かれて手に取ってしまいそうです！

・開始日：2026年9月29日

・終了日：2026年10月6日以降順次

※価格は税込み表記です。