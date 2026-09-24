カレーもピザも麺も食べ放題1099円！ 今だけ45分→60分に

「グランブッフェ」など、ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」では、9月24日～10月7日の期間、45分制の食べ放題コース「プチブッフェ」の制限時間を、期間限定で60分に延長します。

お手軽食べ放題「プチブッフェ」1099円が

期間限定で45分→60分に

「プチブッフェ」は、季節のカレーやピザ、パスタ、パン、うどん、ラーメンなどを食べ放題で楽しめるコースです。さらに、色鮮やかなデリ・サラダが一皿付いて、ボリューム満点ながらリーズナブルなコースです。

制限時間は通常45分のところ、料金はそのままで10月7日までの期間限定で60分に延長します。平日ランチは1099円で利用できます。平日ランチ以外の料金は各店で異なります。

45分じゃ足りない人に朗報！

「プチブッフェ」は、カレーからピザ、パスタ、パン、麺までいろいろ食べられるので、ランチタイムにあれもこれも楽しみたい人にとって魅力的！

平日ランチなら1099円で楽しめる食べ放題が、期間限定で60分に延長されます。案外45分はあわただしいので15分延長はちょっとうれしいですね。



■実施店舗

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

【関西】

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA-BAY

・開始日：2026年9月24日

・終了日：2026年10月7日

※価格は税込み表記です。