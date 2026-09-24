AIMLABSコラボのゲームパッドだと!?　「GameSir G7 Pro 8KPC AL」がFPS好きのオレの心を撃ち抜いてくる

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ゲームパッド「GameSir G7 Pro 8KPC AL」をご紹介します。

Aimlabsコラボがアツい！ 本気のゲームパッド

GameSir「GameSir G7 Pro 8KPC AL」

GameSir G7 Pro 8KPC ALは、Aimlabsとのコラボレーションによる、FPS好きにはグッとくるゲームパッドです。

第2世代TMRスティックや8000Hzの超高速ポーリングレートなど、本気でゲームを遊びたい人が気になるポイントがしっかり詰まっています。

デザインよし、ブランドよし、性能よし！ もう、買いますよね。こんなの。

ポイント①：AIMLABSコラボがカッコいい！

まず、このAIMLABSコラボというところが、FPS好きとしてはたまらないですよね！

ゲームの上達を目指している人なら、一度はこういう本気のコラボモデルに惹かれるものですが、見た目だけでなく、中身までしっかり本格派なのがうれしいところです。

ポイント②：TMRスティックで安心して遊べる

第2世代のTMR（トンネル磁気抵抗）スティックを搭載。摩耗に強く、スティックドリフトを防止する設計になっています。

ゲームパッドを長く使いたい人にとって、スティックの耐久性は本当に重要。ここをしっかり押さえているのは、かなり心強いですよね。

ポイント③：8000Hzの超高速ポーリングレート

PC接続時には、有線でも無線でも最大8000Hzの超高速ポーリングレートに対応しています。

eスポーツレベルの精度を狙えるスペックで、FPSを本気で遊びたい人にはたまらない一台。こういう「速さ」にこだわったゲームパッド、実際そのスペックが必要かどうかはともかく、触っているだけでもテンションが上がります！

10月10日（土）は秋葉原に！

ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」の実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！

そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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