ビアードパパの人気作「焼きチーズケーキシュー」 復活！今年はよりなめらかに

ビアードパパは10月1日より「焼きチーズケーキシュー」（340円）を期間限定で販売します。
あの「焼きチーズケーキシュー」が復活！
よりなめらかな質感に
「焼きチーズケーキシュー」は昨年も登場し、好評だったという期間限定商品。今年も復活となります。
チーズケーキとシュークリームの美味しさが一つになったシュークリーム。
濃厚なチーズケーキベースをサクサクのシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがりと焼き上げて提供します。今回、よりなめらかな口どけを追求し、チーズケーキベースをリニューアル。
香ばしい生地と上品な口どけのチーズケーキが重なり合い、心まで満たされる満足感が得られるとのことですよ。
販売は11月17日までを予定しています。
焼いた「チーズケーキ×シュー」って気になる！
ユニークな「焼きチーズケーキシュー」が今年もうれしい復活となります。
一般的なシュークリームのようにクリームを詰めるのではなく、濃厚なチーズケーキベースをシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがり焼き上げるというのがおもしろいところ。サクサクのシュー生地とチーズケーキが合わさると、どんな食感になるのか気になります。
さらに今年はチーズケーキベースをリニューアルし、よりなめらかな口どけを追求したとのこと。昨年食べた人も改めてチェックしたくなりそうですね。
・発売日：2026年10月1日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります