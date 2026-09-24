うれしい！ すき家「とん汁みそらーめん」が麺を改良して復活！ 今度こそ定番に？

牛丼チェーン「すき家」は、「とん汁みそらーめん」を9月29日9時から期間限定で販売します。

「とん汁みそらーめん」再び！ 麺を改良

「とん汁みそらーめん」は、すき家定番の「とん汁」に麺と特製タレを合わせたメニュー。今年6月～7月に販売され、今回およそ2カ月ぶりに復活。前回販売時から麺を改良しています。

▲とん汁みそらーめん 単品360円

2種類の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを使用した、とん汁をベースにしたラーメン。食欲を掻き立てる香りと旨みがポイントといいます。

今回、麺はリニューアル。スープがより絡みやすくなったそう。

▲牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット 880円

単品のほか、牛丼など好きなメイン商品と組み合わせられるセットも用意されます。

▲牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット 880円

また、好みのセットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更することも可能です。

牛肉入り、辛ねぎ入りも！

さらに、「とん汁みそらーめん」にバリエーションが登場。

秘伝のタレで煮た牛肉を加えた「牛とん汁みそらーめん」と、たっぷりの青ねぎをのせた「辛ねぎとん汁みそらーめん」も同時に発売されます。

▲牛とん汁みそらーめん 500円

▲辛ねぎとん汁みそらーめん 460円

販売終了時期は未定です。

牛丼＋麺、定番になるといいな

終売時期は決まっていない

すき家の「とん汁みそらーめん」、前回発売時に食べてハマった人も多いのでは？ ナベコもそのひとりです。

牛丼チェーンでは最近、“牛丼＋麺”という組み合わせが目立っています。吉野家では今年3月に「牛丼・油そばセット」を発売し、発売から約1カ月で150万食を突破した、なんてニュースもありました。

吉野家の油そばがニンニクをきかせたパンチのある味わいなのに対して、すき家の「とん汁みそらーめん」は、家庭のとん汁に思いつくまま麺を入れたような、どこかほっとする味わい。それがいい！

前回食べた時は、麺のコシという点では少し心もとなさも感じたのですが、それも含めて親しみを感じていました。

そんな「とん汁みそらーめん」が早くも復活。しかも今回は麺を改良したというので、前回からどう変わったのかも気になります。

今回、リリースによると「販売終了時期は未定」とされています。これから寒くなる季節に向けて、このまま続いてくれたらうれしい！ “牛丼＋麺”がすき家の定番になることを期待しています。

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年9月29日

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