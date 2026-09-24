【明日発売】かつや史上最大級の大海老がドカン！ 3種の海鮮フライ定食

とんかつチェーン「かつや」は、「牡蠣と大海老の海鮮フライ定食」「牡蠣と大海老の海鮮フライ丼」を9月25日から期間限定で販売します。
かつや史上最大級「大海老」が主役！
かつやで毎年恒例、「秋の海鮮フライ」シリーズが今年も登場。今回は「大海老フライ」「牡蠣フライ」「イカフライ」の3種類を盛り合わせています。
▲牡蠣と大海老の海鮮フライ定食
1199円（券売機店舗 1200円）
大海老フライは“かつや史上最大級のサイズ”とうたいます。さらに、牡蠣フライは広島県産牡蠣を使用し、凝縮された旨みが楽しめるとしています。イカフライは優しい甘みが特徴。
定食は、ごはんと豚汁付き。
▲牡蠣と大海老の海鮮フライ丼
1089円（券売機店舗 1090円）
3種のフライを楽しめる丼も登場します。
▲牡蠣フライ（2個）
385円（券売機店舗 390円）
また、牡蠣フライは2個入りの単品でも販売します。
「牡蠣と大海老の海鮮フライ定食」「牡蠣と大海老の海鮮フライ丼」に「牡蠣フライ（単品）」はいずれもテイクアウトにも対応します。
肉じゃなくて海鮮もいい！
かつやといえばメインがカツですが、海鮮フライも豪華。かつや史上最大級の大海老も気になるし、牡蠣フライも2個も入っていて、しかも広島県産。この時期は「牡蠣フライ食べたい」欲が高まるナベコとしても、大注目しています。
かつやに秋の海鮮フライを食べに、駆け込もう！
※記事中の価格は税込み
※一部店舗ではメニュー、価格が異なります
・発売日：2026年9月25日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります