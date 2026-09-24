【明日発売】かつや史上最大級の大海老がドカン！ 3種の海鮮フライ定食

とんかつチェーン「かつや」は、「牡蠣と大海老の海鮮フライ定食」「牡蠣と大海老の海鮮フライ丼」を9月25日から期間限定で販売します。

かつや史上最大級「大海老」が主役！

かつやで毎年恒例、「秋の海鮮フライ」シリーズが今年も登場。今回は「大海老フライ」「牡蠣フライ」「イカフライ」の3種類を盛り合わせています。

▲牡蠣と大海老の海鮮フライ定食

1199円（券売機店舗 1200円）

大海老フライは“かつや史上最大級のサイズ”とうたいます。さらに、牡蠣フライは広島県産牡蠣を使用し、凝縮された旨みが楽しめるとしています。イカフライは優しい甘みが特徴。

定食は、ごはんと豚汁付き。

▲牡蠣と大海老の海鮮フライ丼

1089円（券売機店舗 1090円）

3種のフライを楽しめる丼も登場します。

▲牡蠣フライ（2個）

385円（券売機店舗 390円）

また、牡蠣フライは2個入りの単品でも販売します。

「牡蠣と大海老の海鮮フライ定食」「牡蠣と大海老の海鮮フライ丼」に「牡蠣フライ（単品）」はいずれもテイクアウトにも対応します。

肉じゃなくて海鮮もいい！

かつやといえばメインがカツですが、海鮮フライも豪華。かつや史上最大級の大海老も気になるし、牡蠣フライも2個も入っていて、しかも広島県産。この時期は「牡蠣フライ食べたい」欲が高まるナベコとしても、大注目しています。

かつやに秋の海鮮フライを食べに、駆け込もう！

※記事中の価格は税込み

※一部店舗ではメニュー、価格が異なります



・発売日：2026年9月25日

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