【本日】てんや「海老と4種の北陸産天丼」発売！ 白カレイ、鰆、五郎島金時など豪華

天丼チェーン「天丼てんや」は、本日9月24日より「海老と4種の北陸産天丼」を期間限定で販売します。

「海老と4種の北陸産天丼」

北陸の白カレイや鰆を盛り付け

天丼てんやの母体であるロイヤルグループが展開する、日本各地の食文化や食材の魅力を届ける企画「Good JAPAN」の一環として登場するメニューです。

▲海老と4種の北陸産天丼（みそ汁付） 1290円

「北陸の食の魅力」をテーマに、石川県産の鰆と五郎島金時、富山県産の富山しろねぎ、福井県産の白カレイという4種類の北陸食材を使用。さらに海老を盛り合わせています。

石川県のブランドさつまいも「五郎島金時」は、しんじょと合わせてかき揚げに仕立てています。北陸の食材が持つさまざまな味わいや食感を一度に楽しめる一杯だとしています。

さらに小サイズの“藪そば”を合わせたサービスセットも用されてます。

▲海老と4種の北陸産天丼と（小）藪そばサービスセット（みそ汁付）

1600円

持ち帰り用の「海老と4種の北陸産天丼弁当」も1290円で販売。デリバリーでは1740円です。

▲海老と4種の北陸産天丼弁当（お新香付）

持ち帰り1290円、デリバリー1740円

北陸ならではの食材が気になる！

北陸の旨みが詰まった季節の天丼。中でも気になったのは、福井のカレイ。調べたところ、福井県では10種類以上のカレイ類が漁獲されるなど、カレイ漁が盛んなんですって。秋から漁が始まるカレイもあるそうです。

へええ、カレイの天ぷらってちょっといいですね！

また、芋好きとしては、石川県産の五郎島金時も気になります。加賀野菜のひとつとして知られていて、甘みとホクホクとした食感が特徴なんだとか。さつまいもの天ぷらは定番ですが、ふだんのさつまいもとどう違うかも味わって確かめたいです。

値段はちょっとお高めですが、「今日はこれを食べに行く」と決めててんやに行きたいですね。



※記事中の価格は税込み



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