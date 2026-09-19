ファミマ「おいも収穫祭」に14品が大集合！ パンもスイーツもアイスもお芋づくし

ファミリーマートは9月22日より、旬のさつまいもを使った商品14種類を展開する「ファミマのおいも収穫祭」を全国の店舗で開催します。

ファミマにお芋グルメ14種類が集結

今年はキャンペーン初となる「お芋×キャラメル」の商品も登場します。紅はるかを使ったパンやスイーツ、アイス、スナックなどがそろい、もっちり、ザクほろ、ねっとりなどさまざまな食感の商品をラインアップしています。

▲キャラメル香るおいものクロワッサン（紅はるか） 185円

紅はるかの芋あんを使った芋ホイップとキャラメルクリームをサンドしたクロワッサンです。

▲もっちおいもパン（紅はるか） 185円

もっちりとした食感の生地に、紅はるかの芋あんとペーストを使ったねっとりとした食感のケーキ生地を絞り、焼き芋のような見た目に焼き上げています。

▲さつまいもスティック6本入 180円

紅はるかのさつまいもペースト入りの生地に、紅はるかのさつまいもクリームを折り込んで焼き上げたスティックパン6本入りです。

▲おいものフロランタン 195円

砕いた芋けんぴをのせ、キャラメルでコーティングして焼き上げたフロランタンです。お芋の甘みとキャラメルの香ばしさ、ザクザクとした食感を組み合わせています。

▲おいものパウンドケーキ 198円

生地に練り込んだ紅はるかの焼き芋ペーストと、紅はるかの角切りを昨年発売品より増量しています。

▲おいものどら焼き 216円

紅はるかの角切りと紅はるかのペーストを練り込んだ芋あんを、ふんわり・しっとりとしたどら焼き生地でサンドしています。西日本エリアでは9月15日から発売しています。

▲ザクほろシュー（お芋クリーム） 254円

ザクほろ食感のシューパフの中に、紅はるかを使ったお芋カスタードとホイップクリームを詰めたクッキーシュークリームです。

▲おいものカヌレ ～キャラメルソースがけ～ 285円

紅はるかのペーストを生地に練り込んだカヌレです。天面にキャラメルソースをかけています。

▲紅はるかのスイートポテト～テリーヌ仕立て～ 298円

紅はるかのペーストを使ったスイートポテトと、さつま芋テリーヌの2層仕立てです。天面には紅はるかのダイスをトッピングしています。

▲ピザサンド さつまいもチーズ 330円

茨城県産紅はるかを使い、ゴーダとモッツァレラの2種類のチーズ、ハニーメープル入りのフィリングを合わせています。

▲たべる牧場やきいも 278円

「たべる牧場」シリーズのやきいもフレーバーです。上段に北海道産牛乳を使ったミルクアイス、下段にやきいも風アイス、中間層にさつまいもあんを入れています。

▲紅はるかの焼いも最中 225円

焼き芋のような形をした最中に、紅はるかペーストを使ったおいもアイスとおいもあんを入れています。

▲おいもチップス キャラメル味 248円

国産紅はるかを薄切りにしてカリッとした食感に仕上げたチップスです。紅はるかの甘みとキャラメルの風味を組み合わせています。

▲芋けんぴチョコ 286円

国産紅はるかを使った細切りの芋けんぴに、チョコレートをコーティングしています。

お芋好きはファミマに急げ！

秋の恒例となったお芋スイーツに、今年はお芋だけでなく、キャラメルとの組み合わせも登場。14種類からどれを選ぶか迷ってしまいそうです。

パンからスイーツ、アイスやチップスまでそろうので、気になるお芋商品を探しにファミリーマートへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月22日

※価格は税込み表記です。