セブンに「もちもち食感どーなつ」138円～が降臨！ シュガー・きなこ・チョコ＆クランブルの3種類

セブン‐イレブンは9月21日より、「もちもち食感どーなつ シュガー」「もちもち食感どーなつ チョコ＆クランブル」「もちもち食感どーなつ きなこ」の3商品を沖縄県を除く全国で順次発売します。
3商品には国産米粉を配合した生地を使用し、生地内部の水分を逃さずキープすることで、もちもちとした食感に仕上げています。シュガーときなこ、チョコ＆クランブルの3種類をラインアップします。
「もちもち食感どーなつ」3商品が9月21日より順次発売
▲もちもち食感どーなつ シュガー 138円
「もちもち食感どーなつ シュガー」は、口どけのよいシュガーを生地にまとわせたドーナツです。国産米粉を配合した生地の食感を引き立てています。
▲もちもち食感どーなつ チョコ＆クランブル 159円
「もちもち食感どーなつ チョコ＆クランブル」は、しっとり・もちもちとした生地をチョコレートでコーティングし、クランブルをトッピングしています。
クランブルのザクザクとした食感と、もちもちとした生地の2つの食感を組み合わせています。
▲もちもち食感どーなつ きなこ 138円
「もちもち食感どーなつ きなこ」は、もちもちとした生地にきなこを合わせています。生地本来の甘みに、香ばしいきなこを組み合わせた商品です。
ドーナツなのにもちもち！
生地に国産米粉を配合し、みずみずしいもちもち食感にこだわったという「もちもち食感どーなつ」。シュガー、チョコ＆クランブル、きなこと3種類あるので、その日の気分で選べるのがうれしいですね。
ティータイムやデザートに、もちもち食感のドーナツを試してみては？
・発売日：2026年9月21日
※価格は税込み表記です。
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