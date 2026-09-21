肉2倍！ ほっかほっか亭「牛すき焼弁当」にガッツリ“肉倍盛”が登場

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は10月1日より「牛すき焼弁当」を発売します。

「牛すき焼弁当」が今年も！「肉倍盛」も！

ほっかほっか亭の季節メニューとして人気1位という「牛すき焼弁当」が、今年もリニューアルして登場。

▲「牛すき焼弁当」980円（うどんなし：930円）

「牛すき焼弁当」は、厳選した食材を店内にて手づくり調理し、できたての本格的な「牛すき焼」をお弁当仕立てで楽しめる一品です。



生たまごがセット。たまごにくぐらせる王道の食べ方はもちろん、割下とたまごをごはんにかける「たまごかけごはん」風など、お好みのスタイルで楽しむことができます。

▲「牛すき焼弁当 肉倍盛」1360円（うどんなし：1310円）

今年からは、お肉を贅沢に2倍に増量した「肉倍盛」や、ボリューム感を調整できる「うどんなし」などのラインナップも登場します。

いずれも、メインの牛肉には、穀物飼育で育てたやわらかな牛肉を使用。濃口・淡口の2種類のしょうゆをベースにした甘口の特製割下で、具材にしっかり味をしみ込ませています。



具材はたまねぎ、とうふ、しらたきに加え、今年は旬の白菜をたっぷり使用。さらに、割下がしみ込んだコシのある讃岐うどんも入り、ボリュームのある仕立てです。



ガッツリ派には「肉倍盛」！

今年は通常の「牛すき焼弁当」に加えて、がっつり食べたい時の「肉倍盛」、少しボリュームを抑えたい時の「うどんなし」と、食欲に合わせて選べるラインナップになりました。



特に気になるのは、やっぱり肉が2倍になる「肉倍盛」。すき焼きの牛肉を思いきり頬張りたい日には、かなり魅力的です！



・発売日：2026年10月1日

（※文中の価格はすべて税込）