MSI40周年記念のピラーレスPCが“めちゃくちゃ美しい”んですが…【TGS2026特集】
めちゃ豪華！ レースゲーム『Forza Horizon 6』の試遊コーナー
幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開催中。
毎回、見どころの多いMSIのブースを訪問。
40周年の記念モデルを、参考展示として出展しています。ピラーレス仕様で、全面がぐるりとガラスに囲まれている筐体が非常に美しいですね。
レーシングシミュレーターを使って、レースゲーム『Forza Horizon 6』も試遊できるのも◎
フォトスポットも用意されています。ちゃんとブースになってライティングされているので、記念撮影におすすめ。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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