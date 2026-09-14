GIGABYTE×REFT COMPUTERの木目調BTO PC「INFINITY WOOD」登場、RTX 5080搭載で67万円
GIGABYTEは、REFT COMPUTERとのコラボレーションにより、木目調外観に特化した高性能 BTOデスクトップパソコン「GIGABYTE AERO X3D WOOD」仕様の新バリエーションとして、AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G を搭載した「INFINITY WOOD グラフィックスカード搭載バリエーション」を9月18日より販売開始する。価格は67万円だ。
このモデルは、GIGABYTE製の木目調外観マザーボード「X870E AERO X3D WOOD」を標準採用し、Fractal Design North Chalk White TG Clear ケースとホワイト系パーツで統一した上質なデザインが特徴だ。ケーブル露出を極力抑えた内部レイアウトにより、見た目の美しさと組み立て精度を両立する構成となる。
新たに搭載されるAORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G は、上位の GeForce RTX 5090 製品と同じ「WINDFORCE HYPERBURST COOLING SYSTEM」を採用し、高い冷却性能とグラフィックス性能を兼ね備える。CPUは AMD Ryzen 7 9800X3D、メモリは DDR5-5600 の16GB×2、ストレージは1TBの M.2 NVMe SSD、OS は Windows 11 Home 64bit を搭載し、ゲーム用途から高負荷なクリエイティブ用途まで見据えた構成だ。
また、9月17日から千葉・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ 2026の GIGABYTE「AORUS」ブース、展示ホール6のブース番号06-C02で動態実機が展示される予定だ。■関連サイト
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