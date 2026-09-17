GIGABYTE、対象モニターやGPU購入で『鬼武者 Way of the Sword』PC版コードを配布

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　GIGABYTEは9月17日から10月30日までの期間、対象のGIGABYTE製ゲーミングモニターおよびグラフィックスカードを購入したユーザーに、CAPCOMの最新アクションゲーム「鬼武者 Way of the Sword」PC版のゲームコードを進呈するバンドルキャンペーンを実施する。対象製品は、MO34WQC、MO34WQC2、MO32U24、MO32U2、MO27U2、MO27Q3、MO27Q28GR、MO27Q2A ICE、MO27Q2A、GO27Q24G、GO27Q24A、FO27Q5P、FO32U2P、CO49DQの各ゲーミングモニターと、RX 9070XT、9070、9060XT、9050の各シリーズのグラフィックスカードだ。

　「鬼武者 Way of the Sword」は、人気シリーズ「鬼武者」の完全新作で、発売初日に販売本数100万本を突破した話題作だ。プレイヤーは鬼の力を得た若き侍・宮本武蔵として、瘴気に覆われ不可思議な姿へ変貌した江戸時代初期の京都を舞台に、異形の「幻魔」と戦うことになる。

　購入後のゲームコード引き換え期間は2026年11月6日までだが、予定数に達した場合は期間内でも終了する場合があるという。

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