GIGABYTE×アーク、「神鷹凛」仕様のBTO PCを発表！ 東京ゲームショウ2026で実機展示
GIGABYTEはアークとのコラボレーションにより、キャラクター外観に特化したGIGABYTE AORUS仕様の高性能arkhive BTOデスクトップPC「神鷹凛デスクトップPC」を発表した。9月17日から千葉・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2026の「AORUS」ブース、展示ホール6の06-C02で動態実機を公開するという。販売は10月上旬開始予定だ。
このモデルは、神鷹凛のビジュアルを前面に押し出した特別仕様のBTOデスクトップPCだ。展示用参考構成では、C500 PANORAMIC STEALTH ICE 神鷹凛特別装飾ケース、B850 AORUS ELITE-P ICE 神鷹凛モデル、AORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G 神鷹凛モデルなどを採用する。さらに、Windows 11 Home 64bitと1TBのNVMe SSD、32GBメモリを組み合わせ、ゲーム用途から日常利用までを想定した構成になっている。
中核を担うマザーボードはAMD B850チップセット搭載のATXモデルで、16+2+2フェーズのデジタル電源設計、リア2連USB 3.2 Gen.2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C、Realtek 5GbE有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応する。アンテナ線をワンタッチで着脱できるEZ-Plugも備え、実用性を高めているという。加えて、キャラクターがウィンクするLCD Edge View表示も搭載し、機能面と遊び心を両立する。
グラフィックスはGeForce RTX 5060搭載カードを採用し、AORUSの冷却ソリューションで高負荷時の安定動作を狙う構成だ。CPUはAMD Ryzen 7 7700X3D、CPUクーラーはAORUS WATERFORCE X II 360 ICEが案内されているが、BTO販売時にはCPUとCPUクーラーが変更となる場合があるという。
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