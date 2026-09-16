生活雑貨や衣類、食品など幅広く扱っている「無印良品」。もちろんトラベルグッズも数多く取り扱っています。今回はそんな無印良品で購入できるオススメのトラベルグッズを紹介していきます。

●軽量ナイロンで手のひらサイズにたためるボストンバッグ

旅先でお土産を買いすぎてしまったりで、持って来たカバンやスーツケースに入りきらなくなったりするのはよくあること。そんなときに便利なのが「軽量ナイロン小さくたためるボストンバッグ」。

最大の特徴は、薄くて軽いナイロン生地を採用しており、使わない時は付属の小さな巾着にまるめてコンパクトに収納できる点。手のひらサイズに収まるため、メインバッグの隙間に常に入れておいてもまったく邪魔になりません。

さらに、背面にはスーツケースのハンドルに通せる固定用ベルトが配置されており、スーツケースの上に載せて安定して持ち運ぶことができます。紹介しているのは25LのSサイズ（約44×18×32cm、2990円）で、飛行機の機内にも持ち込めるサイズです。35LのMサイズ（約52×19×38cm、3990円）もありますが、こちらのサイズは小型機では持ち込めないケースもあるので注意。

●機内の物入れに便利な巾着

機内持ち込みのカバンに使うバッグインバッグとして便利なのが、「ポリエステルメッシュ巾着 ダブルタイプ」。機内で使うアイテムをこの巾着にいれて、座席についたときにカバンからサッと取り出せば、何度もカバンを開けずにすみます。

この巾着の優れたポイントは、内部が仕切りによって2層構造になっていること。片面は通気性がよく中身が一目でわかるメッシュ素材、もう片面は中身が透けない布地素材で作られています。そのため、「見せておきたい小物や頻繁に取り出すアイテム」と「隠しておきたいアイテム」を1つの巾着の中で仕分けることができます。

飛行機のシートポケットは、意外とモノが収納しにくく使いにくいですが、内側には持ち手にもなるループが付いているので、機内のシートフックに掛けて吊るして使うことも可能です。

紹介しているのはMサイズ（約27×30×12cm、990円）。そのほかSサイズ（約20×25×10cm、790円）、Lサイズ（約34×37×14cm、1090円）のラインアップがあります。