GIGABYTE、Ryzen 7 9800X3DとRTX 5080搭載のゲーミングPC「AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5103」を発売

GIGABYTEは、AMD Ryzen 7 9800X3DとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載したゲーミングデスクトップPC「AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5103」を9月12日から販売開始する。取り扱いはソフマップ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、Amazon.co.jpで、価格は67円前後の見込み。

AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5103は、CPUに8コア16スレッドのRyzen 7 9800X3D、GPUにGeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16Gを採用したハイエンド機だ。AMD B850チップセットのカスタムマザーボード、850Wの「UD850GM PG5 V2」電源、DDR5-5600の32GBメモリ、M.2 NVMe PCIe Gen4 SSD 2TBを備え、最新ゲームの高画質描画から4K動画編集、AIワークロードまで幅広くこなす構成となる。

冷却面では、前面3基・背面1基の120mmファンを備える独自設計ケースを採用し、80％メッシュ構造とサイドベントで排熱効率を高めた。さらに240mmラジエーターのAIO水冷クーラーを組み合わせ、高負荷時でも安定した動作を狙う。ファンには航空技術を応用したHawk Fanを採用し、風量と静音性の両立を図っている。加えて、ARGB LEDリングやARGB LED付きファンにより、ライティング演出も楽しめる。

ネットワーク機能は2.5Gbps LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応し、OSはWindows 11 Homeをプリインストールする。マザーボードやグラフィックスカードの調整、システム監視、RGBライティングの制御を一括で行えるGIGABYTE Control Centerも付属する。