Perixx、フルサイズのワイヤレス分割型メカニカルキーボード「PERIBOARD-735」を発売

ドイツ発のコンピューター周辺機器メーカーPerixxは、ワイヤレスエルゴノミクスメカニカルキーボード「PERIBOARD-735」を発売した。参考価格は19,999円。接続方式はUSB有線、2.4GHzワイヤレス、Bluetooth 5.2に対応し、最大4台のデバイスを登録できるため、在宅勤務や複数端末を使う作業環境に向く製品だ。
PERIBOARD-735は、左右を緩やかに分離したスプリットレイアウトと湾曲したキー配列を採用したフルサイズキーボードだ。テンキーを備えながら、手首や腕を不自然にひねりにくい設計となっており、長時間の入力作業でも負担を抑えやすいという。サイズはおよそ幅474×奥行202×高さ44mm、重量はおよそ1,043gで、デスク上でも安定感のある筐体だ。
打鍵感はKailh製ロープロファイルメカニカルスイッチで、赤軸、青軸、茶軸の3種類から選べる。茶軸は適度なクリック感と静音性の両立を意識した仕様で、オフィスや自宅での作業にも合わせやすい。キーストロークは3.0±0.5mm、アクチュエーションポイントは1.5±0.5mm、キー耐久性は約5,000万回としている。
機能面では、ソフトウェアの有無にかかわらずキーのカスタマイズができるプログラマブルキーを備えるほか、USB-C充電に対応した充電式リチウムポリマーバッテリーを内蔵する。約2時間の充電で、通常使用時は最大25日間の連続使用が可能だという。対応OSはWindows 7以降とmacOS Big Sur 11.2.1以降で、ドライバー不要で導入しやすい点も特徴だ。
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