AC6口とUSB 3ポートで最大9台に給電、サンワサプライが直挿し電源タップ「700-TAP093BK」を発売

サンワサプライは9月11日、直販サイト「サンワダイレクト」で、AC6個口とUSB 3ポートを備え、最大9台の機器へ同時に給電できる直挿し式電源タップ「700-TAP093BK」を発売した。価格は2,618円（税抜）で、購入はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au PAY マーケット店、Amazon店から行える。壁のコンセントに直接差し込むコンパクト設計で、自宅のデスクまわりからオフィス、旅行や出張先まで幅広い利用を想定した製品だ。

「700-TAP093BK」は、AC機器6台とUSB機器3台をまとめて扱える点が最大の特長だ。USBポートはType-C×1、Type-A×2の構成で、Type-CポートはUSB Power Delivery最大20Wに対応する。スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電を、AC充電器を別途用意せずにこなせるため、限られたコンセントを効率よく使える電源ソリューションだという。

本体は直挿し式で、延長コードを使わないため配線が散らかりにくい。サイズはおよそ幅40×奥行120×高さ30mm、重量はおよそ110gとなる。さらに、使用しないときは本体に沿わせられるスイングプラグと、根元の絶縁キャップを備え、携帯性と安全性の両立を図っている。AC差込口は2P・6個口で、合計1400Wまで対応する。

安全面では雷ガードを搭載し、落雷などで発生する雷サージから接続機器を保護する。サージ耐量は1200A、制限電圧は775Vとなる。複数の機器を一括でつなぐ電源タップとして、PC周辺機器や家電の利用を支える機能を備えたモデルだ。カラーは黒。