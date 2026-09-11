USB-C 1ポートで4K映像出力・最大92W充電・USB接続！ サンワサプライ「500-KC052」発売

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」にて、USB-CからHDMI映像出力、USB PD充電、USB A機器の接続を1台でまとめられるUSB-C HDMI変換アダプタ「500-KC052」を発売した。価格は3,345円（税抜）。購入はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店で可能だ。

500-KC052は、USB-Cポートしかない薄型ノートパソコンの使い勝手を高める周辺機器だ。HDMI変換に加えてUSB Aポートを1基備え、マウス、キーボード、USBメモリ、外付けストレージなどを同時に接続できる。HDMI変換アダプタとUSBハブを別々に用意する必要がなく、机上の配線を整理しやすい構成だ。

映像出力は最大4K/60Hzに対応し、HDRにも対応する。ミラーモードと拡張モードを選べるため、会議やプレゼンでの資料投影から、作業領域を広げるデュアルディスプレイ用途まで幅広く使える。USB PDは最大100W入力、最大92W出力に対応し、対応ACアダプタを使えば映像出力をしながら本体の充電も行える。ケーブル長はおよそ50cmで、取り回しにも配慮されている。

USB Aポートは5Gbps対応で、USB-C中心の環境に移行した後も既存のUSB A機器を生かしやすい点が特徴だ。販売ページではブラックの1色が案内されており、型番は500-KC052となる。サンワサプライは、映像出力、充電、周辺機器接続をUSB-Cポート1つでまとめたいユーザーに向けた実用性の高い製品として訴求している。