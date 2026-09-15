GIGABYTEとarkhiveが神鷹凛仕様のBTOデスクトップPCを発表、TGS 2026で実機展示へ

GIGABYTEはアークとのコラボレーションにより、キャラクター外観に特化したGIGABYTE AORUS仕様の高性能arkhive BTOデスクトップPC「神鷹凛デスクトップ PC」を発表した。東京ゲームショウ2026の会場となる千葉・幕張メッセの「AORUS」ブース、展示ホール6の06-C02で9月17日から動態実機を展示する予定だ。販売は2026年10月上旬開始予定で、価格はBTO構成により変動する見込みだ。

展示用参考構成では、C500 PANORAMIC STEALTH ICE 神鷹凛特別装飾ケース、B850 AORUS ELITE-P ICE 神鷹凛モデル、AORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G 神鷹凛モデルなどを採用する。メモリはDDR5 32GB、ストレージはNVMe 1TB SSD、電源はUD850GM PG5 V2 ICE [GOLD 850W]、OSはWindows 11 Home 64bitという構成だ。なお、BTO販売時はCPUとCPUクーラーが変更となる場合があるという。

B850 AORUS ELITE-P ICE 神鷹凛マザーボードはAMD B850チップセットを搭載するATXモデルで、16+2+2フェーズのデジタル電源設計、リア2連USB 3.2 Gen.2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen.2x2 Type-C、Realtek 5GbE有線LAN、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応する。アンテナ線をワンタッチで着脱できるEZ-Plugも備え、LCD Edge Viewによる表示演出でキャラクターのウィンク表現も楽しめるという。

グラフィックスカードには、B850 AORUS ELITE-P ICEに合わせたAORUS GeForce RTX 5060 ARI 8G 神鷹凛モデルをBTO PCとして初搭載する。