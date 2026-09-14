Thermaltake、曲面強化ガラスのピラーレスPCケース8製品を発売　1万5980円から

アスクは、Thermaltake社製のピラーレスPCケース「Arcus 190 TG ARGB」「Arcus 290 TG ARGB」「Arcus 280 TG ARGB」「Arcus 380 TG ARGB」「View 590 TG ARGB」の計8製品を発表した。発売日は9月18日で、価格は15,980円前後から27,980円前後の見込み。

Arcus 190 TG ARGBとArcus 290 TG ARGBは、フロントに曲面強化ガラスパネルを採用したピラーレスケースだ。強化ガラス同士のつなぎ目が目立ちにくく、内部パーツを広い角度から見渡せるパノラマビューを実現する。さらにサイド2基、リア1基の120mmアドレサブルRGBファンを標準搭載し、インフィニティミラーとボトムのRGBライティングが組み合わさることで、冷却性能と演出性を両立する設計だ。

Arcus 280 TG ARGBとArcus 380 TG ARGBは、フロントから左サイドにかけて一体化した曲面強化ガラスパネルを備える。デュアルチャンバー構造により、電源ユニットやドライブベイをマザーボードベース裏に分離でき、配線を隠しやすい。見た目の美しさだけでなく、エアフローを妨げにくい点も特徴だ。さらにMSI、GIGABYTE、ASUSの背面コネクタ設計マザーボードに対応し、ケーブルマネジメントを重視する自作派に向く構成だ。カラーはブラックとホワイトを用意する。

上位モデルのView 590 TG ARGBは、デュアルチャンバー仕様と曲面強化ガラスを組み合わせたミドルタワーケースだ。広い内部スペースを確保しており、SSI-CEB規格の大型マザーボードにも対応する。斜め配置のサイドファンで効率よくコンポーネントを冷却できるほか、ブラックとホワイトの2色展開となる。価格はArcus 190 TG ARGB Blackが15,980円前後、Arcus 290 TG ARGB Blackが17,980円前後、Arcus 280 TG ARGB Blackが19,980円前後、Arcus 280 TG ARGB Snowが20,980円前後、Arcus 380 TG ARGB Blackが24,980円前後、Arcus 380 TG ARGB Snowが25,980円前後、View 590 TG ARGB Blackが26,980円前後、View 590 TG ARGB Snowが27,980円前後の見込み。