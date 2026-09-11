Kindle漫画セール情報「推し漫」 第266回
あなたはいくつ知ってる？ 世界的人気作『NARUTO―ナルト―』のトリビア【Amazonマンガ週末祭】
2026年09月11日 17時00分更新
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9月第2週（9月11～13日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「懐かしの2000年代作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は岸本斉史 センセイの『NARUTO―ナルト―』をご紹介。
今や世界的人気作品になった『NARUTO―ナルト―』のトリビア
『NARUTO-ナルト-』の内容について、今さらあーだこーだと言ったところで始まらないので、今回は『NARUTO-ナルト-』についての豆知識をいくつかご紹介。
トリビアその１
ナルトは、ニューズウィーク日本版の「世界が尊敬する日本人100人」に入ったことがある。
2006年の同企画で、うずまきナルトは架空の人物として唯一選出されたとのこと。いや、架空の人物を対象にしちゃだめだろ、と思わなくもない。
トリビアその２
ナルトの口癖「だってばよ」は、英語版だと訳されていない。
というか、毎回違った、そのときのセリフに合った言い回しとして翻訳されているとのこと。日本の漫画だとキャラクターの個性を表す装飾として口癖が使われることがありますが、確かにナルトの口癖はニュアンスを表すのが難しそうです。海外のアニメファンは熱心なので、日本語版のアニメを字幕で見たりするそうですが、「だってばよ」をどう理解しているのか聞いてみたいですね。
トリビアその３
サスケのモデルの一つは、岸本センセイの初代担当編集者だった。
ナルトを岸本センセイとして、サスケは初代担当編集者を投影していたそうです。サスケファンの人は、初代担当者がどんな人物だったのかを検索したりするのはやめておきましょう。夢が壊れるかもしれないので。
トリビアその４
ナルトの影分身を大量に描いていたのは、『BORUTO』を描いている池本幹雄センセイだった。
池本センセイは、岸本センセイのアシスタントをしており、文字通り岸本センセイの影分身的にお手伝いしていたのだった。
トリビアその５ 岸本センセイは『ゴジラ』好き。
NARUTO―ナルト―
岸本斉史 (著)
全72巻（完結）
41,316円 ＋ポイント還元 20,658円(50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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