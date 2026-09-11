あなたはいくつ知ってる？ 世界的人気作『NARUTO―ナルト―』のトリビア【Amazonマンガ週末祭】

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今や世界的人気作品になった『NARUTO―ナルト―』のトリビア

『NARUTO-ナルト-』の内容について、今さらあーだこーだと言ったところで始まらないので、今回は『NARUTO-ナルト-』についての豆知識をいくつかご紹介。

トリビアその１

ナルトは、ニューズウィーク日本版の「世界が尊敬する日本人100人」に入ったことがある。

2006年の同企画で、うずまきナルトは架空の人物として唯一選出されたとのこと。いや、架空の人物を対象にしちゃだめだろ、と思わなくもない。

トリビアその２

ナルトの口癖「だってばよ」は、英語版だと訳されていない。

というか、毎回違った、そのときのセリフに合った言い回しとして翻訳されているとのこと。日本の漫画だとキャラクターの個性を表す装飾として口癖が使われることがありますが、確かにナルトの口癖はニュアンスを表すのが難しそうです。海外のアニメファンは熱心なので、日本語版のアニメを字幕で見たりするそうですが、「だってばよ」をどう理解しているのか聞いてみたいですね。

トリビアその３

サスケのモデルの一つは、岸本センセイの初代担当編集者だった。

ナルトを岸本センセイとして、サスケは初代担当編集者を投影していたそうです。サスケファンの人は、初代担当者がどんな人物だったのかを検索したりするのはやめておきましょう。夢が壊れるかもしれないので。

トリビアその４

ナルトの影分身を大量に描いていたのは、『BORUTO』を描いている池本幹雄センセイだった。

池本センセイは、岸本センセイのアシスタントをしており、文字通り岸本センセイの影分身的にお手伝いしていたのだった。

トリビアその５ 岸本センセイは『ゴジラ』好き。

作品紹介

忍者を排出する木ノ葉隠れの里で、九尾の狐をその体に封じ込められた少年うずまきナルトは、里の人間から「化け狐」と忌み嫌われ、孤独な幼少期を過ごす。しかし、持ち前の明るい性格で「将来、火影（ほかげ｜里の長 ）になる！」と夢はでっかい。忍者学校を卒業後、第七班（カカシ班）で春野サクラ、うちはサスケと共に成長し、数々の強敵との戦い、里の危機、運命の戦いを通じて「絆」と「忍道」を学んでいく。