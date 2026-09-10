1万円を切るRazer製65％キーボード「Reclusa X Mini 65%」登場

Razer Japanは、65％レイアウトのゲーミングキーボード「Razer Reclusa X Mini 65%」を発表した。価格は9,980円で、Razer.com、RazerStore、および世界各国の一部販売店で販売中だが、日本発売は10月を予定する。コンパクトな筐体に、ホットスワップ対応PCB、Razer Chroma RGB、ゲーミング向けの高度な入力制御機能を搭載した製品だという。
Reclusa X Mini 65%は、Reclusaシリーズ初として登場したメカニカルキーボードだという。標準搭載のRazer Orange Tactile Mechanical Switches Gen-3は、心地よいタクタイル感と比較的静かな打鍵音を両立する仕様で、工場出荷時の潤滑処理により滑らかなキータッチを実現する。さらに2層構造のシリコンダンピングを採用し、不要な共鳴や空洞音を抑えながら、ゲームプレイで重要な応答性を保つ設計だ。
カスタマイズ面では、3ピンおよび5ピンのメカニカルスイッチの多くに対応するホットスワップ対応PCBを採用する。はんだ付けなしでスイッチ交換ができ、打鍵感やサウンドプロファイルを手軽に試せるのが特長だ。南向きLEDと1,680万色対応のキー単位Razer Chroma RGBライティングも備え、市販キーキャップとの互換性や見た目の自由度も高い。トライカラーのダブルショットABSキーキャップは、耐久性と個性を両立する仕上がりだ。
ゲーミング機能も充実する。Razer Snap Tap、Razer Snap Flex、Dual-Keypress Priorityを搭載し、スピーディーな入力切り替えや操作の制御性を高める。1,000Hzの有線ポーリングレートとRazer Synapse対応により、設定調整やパフォーマンス最適化にも対応する。製品サイズは65％レイアウトのコンパクト設計で、デスク上の省スペース化と競技向けの機動性を両立する製品だという。
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