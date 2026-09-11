MSI、GeForce RTX 5060搭載のデュアルファンGPU「VENTUS 2X OC V1」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用したGeForce RTX 5060搭載グラフィックスカード「GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1」を発売した。

同製品は、RGB LEDを搭載しない落ち着いた外観と、デュアルファン仕様のオリジナルクーラーを採用する点が特徴だ。冷却にはMSI独自の「TORX FAN 5.0」を備え、3枚のファンブレード外周を連結した構造で安定したエアフローを生み出し、ヒートシンクへ効率よく風を送る設計だ。見た目の華美さより、必要な機能に絞った質実剛健なグラフィックスカードという位置づけだ。

GeForce RTX 5060は、最新のRTコア、Tensorコア、ストリーミングマルチプロセッサーを備える新世代GPUだ。Blackwellアーキテクチャの採用により、ゲーミングやクリエイティブ用途での描画処理やAI支援機能の活用が期待できるという。カードはデュアルファン構成のためサイズを抑えやすく、幅広いケースに搭載しやすいのも利点だ。

なお、GeForce RTX 50シリーズ搭載グラフィックスカードは保証期間が2年間に延長されている。正規代理店の製品保証シールが貼られた新品が対象で、保証対象外の行為を行った製品は対象外となるため、購入時には販売元と保証条件の確認が重要だ。