ノートPCに“背負える”7in1ドック！ エレコム「MAGKEEPシリーズ」が登場

エレコムは、MAGKEEPシリーズの新製品「MAGKEEP 7in1 ドッキングステーション（スマホ対応／5Gbps）」を発売した。ノートパソコンの背面に付属のマグネットリングを貼り付けるだけで装着でき、移動先でも外部機器をつないだまま持ち運べるのが特徴だ。型番はDST-N071BPBK、価格は8,980円。購入はAmazon、ビックカメラ.com、エレコムダイレクトショップ各店などで可能だ。

この製品は、USB-Aポート×1、USB Type-Cポート×1、充電用USB Type-Cポート×1、HDMIポート、φ3.5mm4極ステレオミニジャック、SDカードスロット、microSDカードスロットを備える7in1構成だ。USB Type-Cポートはデータ転送専用で、充電用USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wまでの給電に対応する。映像出力は最大4K/60Hzに対応し、会議室でのプレゼンテーションや外部ディスプレー接続にも活用しやすい設計だ。

移動の多いビジネスシーンを意識したつくりも目を引く。ケーブル長はおよそ0.17mで、ノートパソコン背面に固定したままでも邪魔になりにくい。アルミ筐体を採用し、放熱性と質感の両立も図る。さらに、ノートパソコンだけでなくスマートフォンにも接続でき、撮影後の写真や動画をSDカードやUSBメモリへその場で移行できるため、現場でのデータ整理にも向くという。

注意点として、AC充電器は付属せず別途用意が必要だ。USB Type-Cポートは機器によって対応可否が分かれるほか、OS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しない。法人導入を検討する場合は、事前検証が推奨されている。リモートワークやハイブリッドワークで、モバイル性と拡張性を両立したい利用者に向いた一台だ。