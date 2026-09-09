SUNEAST、最大読込240MB/sの高速SDカード「ULTIMATE PRO S275 GOLD Series」発売

旭東トレーディングは、ストレージブランド「SUNEAST」から、高速SDXCカード「SUNEAST ULTIMATE PRO S275 GOLD Series SDXC UHS-I V30 Card」を9月上旬に発売する。
SUNEAST ULTIMATE PRO S275 GOLD Seriesは、DDR275モードに対応した高速SDXCメモリーカードだ。対応機器との組み合わせで最大読込240MB/sを実現し、128GB・256GBモデルでは最大書込200MB/sに対応する。64GBモデルの最大書込速度は170MB/sとなる。ビデオスピードクラスV30、UHSスピードクラスU3、Class 10、さらにA2にも対応し、撮影データの記録からPCへの転送までを軽快に進められる設計だ。
高解像度写真の連写撮影や4K動画撮影では、カードの書き込み性能が安定性を左右する。今回の新製品は、ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラなどでの利用を想定し、撮影時の記録性能と撮影後の読み込み性能を両立した点が特徴だ。旅行、イベント、スポーツ、Vlogなど、連続撮影や長時間録画が求められるシーンでも活躍するという。
ラインアップは64GB、128GB、256GBの3種類だ。64GBは写真撮影中心や予備用に向き、128GBは写真と動画をバランスよく扱いたいユーザー向け、256GBは4K動画の長時間撮影や大量の写真保存に適する。防水、耐衝撃、耐X線設計も採用し、屋外撮影や移動時の耐久性にも配慮した。
さらに、カード表面には撮影日や撮影内容を書き込めるメモ欄を備える。複数枚を運用する現場での識別がしやすく、撮影済み、未使用、案件名などの管理を助ける仕様だ。加えて、日本国内5年間保証が付属し、長期利用を見据えた安心感も訴求している。DDR275モードの最大転送速度を活かすには、対応機器またはカードリーダーが必要となる。
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