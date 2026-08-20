MSI「PRO MP245PHG E14」発売、KVM・144Hz・USB Type-C対応で2万4800円前後

エムエスアイコンピュータージャパンは9月3日、ビジネス向けモニター「PRO MP245PHG E14」を発売した。価格は2万4800円前後の見込み。Type-Cケーブル1本で映像出力、データ通信、給電をまとめて行えるほか、KVMスイッチとUSB PD 65Wに対応し、ノートPCを中心とした効率的な作業環境づくりを狙う製品だ。

PRO MP245PHG E14は、144Hz駆動のIPSパネルを採用した23.8型クラスのビジネスモニターだ。一般的な60Hz表示と比べて滑らかな描画が期待でき、スクロールやウィンドウ移動の見やすさにもつながる。178度の広視野角により、複数人で画面を共有する場面でも色変化が少ない表示を保ちやすいという。

機能面では、1組のキーボードとマウスで2台のPCを切り替え操作できるKVMスイッチを搭載する。さらにUSB Type-C接続では、映像出力、データ通信、給電を1本のケーブルでまかなえるため、デスク上の配線を整理しやすい。USB PD 65Wにも対応し、対応ノートPCなら充電しながらの利用が可能だ。

そのほか、外部スピーカーなしで音声再生できるスピーカー機能、スマートフォンを置ける台座、縦表示や高さ調節に対応するスタンド、VESA100対応など、実用性を高める要素も揃う。MSI Power LinkやEye-Q Checkといった独自機能も備え、目の疲れに配慮したアンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルも採用する。