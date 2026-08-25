MSIの新型Z890マザーボード登場、Wi-Fi 7と5G LANで高速通信
エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）に対応するZ890チップセット搭載マザーボード「MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II」を9月11日に発売する。価格は55,980円。
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI IIは、LED装飾を排した黒基調のミリタリーデザインを採用した質実剛健モデルだ。16フェーズ、90A SPS対応の堅牢な電源回路を備え、ハイエンドCPUの性能を引き出す安定した電力供給を実現するという。さらに、リアI/Oパネルまで広がる大型ヒートシンクがVRMを効率よく冷却し、長時間の負荷でもシステム安定性を支える構成だ。
拡張性と利便性も特徴だ。最大40Gbpsのデータ転送と8K映像出力に対応するThunderbolt 4 Type-Cポートを搭載し、高速ストレージや高解像度ディスプレーとの連携を強化する。加えて、指1本でM.2 SSDを着脱できるEZ M.2 CLIP IIとEZ M.2 Shield Frozr II、ボタンひとつでグラフィックスカードのロックを解除できるEZ PCIe Releaseを備え、組み立てやパーツ交換の負担を軽減する設計だ。ネットワーク面ではIntel 5G LANとWi-Fi 7を搭載し、有線・無線の両面で高速かつ低遅延な通信環境を構築できるという。
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