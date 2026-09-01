MSI、QD-OLED搭載の4Kビジネス向けモニター「PRO MAX 271UPXW12G」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、9月下旬以降にビジネス・クリエイティブワーク向け4Kモニター「PRO MAX 271UPXW12G」を順次販売開始する。価格は16万5800円前後の見込み。5層タンデム構造のノングレアQD-OLEDパネルを採用し、Mac向けM-Mateアプリ、KVMスイッチ、USB PD 98W給電などを備える高機能モデルだ。

この製品の核となるのは、従来製品比で明るさを30％向上させたという5層タンデムOLED構造と、低反射をうたうMSI独自のVisiClarity技術だ。ノングレア仕上げにより映り込みを抑えつつ、HDR表示時のピーク性能をより長く維持できる点が特徴となる。さらに、ダークアーマー・フィルムによって黒の再現性を高め、コントラストを強化するほか、耐傷性も従来比2.5倍を実現するという。

表示性能も見どころだ。解像度は4Kで、リフレッシュレートは120Hz、応答速度は0.03ms（GTG）とされ、スクロールや動画再生、細かなアニメーション表示を滑らかに処理する。Adobe RGBとDCI-P3を広くカバーする広色域表示に対応し、出荷時キャリブレーション済みで色精度はΔE≤2に抑えられるため、写真編集や映像制作など色管理が重要な用途にも向く構成だ。サイズは26.5インチで、スタンドは高さ調節や縦表示に対応し、VESA100マウントにも対応する。

業務用途を意識した機能も充実する。KVMスイッチにより1組のキーボード・マウスで3台のPCを切り替えられ、USB Type-C接続では映像出力、データ通信、給電を1本でまかなえる。USB PDは98Wに対応し、ノートPCとの接続性を高める。macOS向けにはMSI M-Mate、Windows向けにはProductivity Intelligence（P.I.）が用意され、モニター設定の操作をOS側から行える点も利便性が高い。MSI OLED Care 3.0では、AI Care Sensorによる離席検知や焼き付き防止機能も備わる。