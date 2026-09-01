MSI公式ストアでノートPCセール開始、ゲーミングからビジネス向けまで最大18％オフ

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI公式オンラインショップ「MSIストア」で販売中のノートPCを対象に、9月17日から9月29日23時59分までセールを実施する。ゲーミングノートからビジネス向けモデルまで幅広く対象となり、クーポン適用で最大18％オフとなる製品も並ぶ。

今回のセールでは、15.6インチ165Hz液晶とCore i7、GeForce RTX 5050を備える「Katana-15-HX-B14WEK-1161JP」が価格21万9,800円から17万9,800円に下がるほか、Core i9とRTX 5070を搭載する上位機「Katana-15-HX-B14WGK-2771JP」も31万2,800円で販売される。さらに、個性的な筐体デザインが特徴の「Cyborg-15-B2RWFKG-1163JP」や、16インチ240Hzディスプレイ採用の「Crosshair-16-HX-E14WFK-2711JP」「Crosshair-16-HX-E14WGK-2693JP」など、ゲーム用途を強く意識したモデルがそろう。

上位クラスでは、18インチ4K+パネルとCore Ultra 9、RTX 5090を組み合わせた「Raider-18-Max-HX-A2WJ-2620JP」が注目株だ。メモリ64GB、SSD 2TB、Windows 11 Proを備え、価格99万800円から89万9,800円へと値下げされる。高負荷なゲームやクリエイティブ用途、映像編集のような重い処理を想定するユーザーに向く構成だという。

一方で、仕事や学習に使いやすいモデルも対象となる。Ryzen 7とRadeon 780Mを搭載し、Microsoft 365 Personal 24か月やOffice Home & Business 2024オプションを選べる「Modern-A15-AI-F2HMG-6233JP」、14インチで持ち運びやすい「Modern-14-F1MXG-5223JP」、15.6インチの「Modern-15-F1MXG-5213JP」もセールに並ぶ。各製品は在庫がなくなり次第、販売が終了するため、狙いの機種がある場合は早めの確認が有効だ。