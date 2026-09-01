MSI、17.3インチ大画面とRTX 5070搭載のゲーミングノートPC「Cyborg-17-B13WGKG-2759JP」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、17.3インチ大画面ディスプレイとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC「Cyborg-17-B13WGKG-2759JP」を9月17日より発売する。価格はオープンプライス。17.3インチ フルHD・144Hz表示、Core i7-13620H、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを備え、ゲームから普段使いまで幅広くこなす高性能モデルだ。

Cyborg-17-B13WGKG-2759JPの大きな特徴は、視認性に優れた17.3インチのノングレアディスプレイだ。フルHD解像度に加えてリフレッシュレートは144Hzに対応し、FPSやバトルロイヤルのような動きの速いゲームでも滑らかな映像表示を狙える構成だ。画面サイズに余裕があるため、ゲームだけでなく、Webブラウジングや文書作成、動画視聴にも向くという。

グラフィックスにはGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用し、フルHD環境での高フレームレート化や高画質設定でのゲームプレイを後押しする。最新世代GPUの処理性能を活かし、アクションゲームやオープンワールド作品に加え、動画編集や画像編集といったクリエイティブ用途にも対応するという。さらに、10コア16スレッドのCore i7-13620Hを組み合わせることで、複数アプリを同時に扱うマルチタスクも快適にこなせる構成だ。

メモリは16GB DDR5、ストレージは1TB SSDを搭載し、ゲームの読み込みや日常作業の高速化に配慮する。インターフェースはUSB Type-C、USB Type-A、HDMIを備え、周辺機器や外部ディスプレイとの接続もしやすい。