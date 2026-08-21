新潟の酒蔵「酒粕が余ってるんだけど…」学生「コク旨カレーを作ります！」→完成品の酒粕カレー試食イベント開催

捨てられるはずだった酒粕が、スプーンひとさじのごちそうに変わります。

酒どころ新潟では、年間およそ2万トンもの酒粕が行き場を失っているそうです。粕汁も甘酒も、正直そんなに毎日は食べない。そう思っている方こそ、この週末の新潟駅で足を止めてほしいのです。改札を出てすぐ、いつもの買い物のついでに立ち寄れる場所で、その答えのひとつに出会えます。

学生発、老舗酒蔵由来の新潟産「酒粕カレー」

2026年9月5日（土）11時から16時頃まで、JR新潟駅直結の商業施設「CoCoLo新潟」2F WEST SIDEの「ぽんしゅ館 クラフトマンシップ」で、「酒粕カレー」の試食販売イベントが開催されます。これは、「新潟日本酒リーグフェスタ2026秋」のプレイベントという位置づけです。

このカレーを作ったのは、新潟農業・バイオ専門学校の学生たちと、長岡市の老舗酒蔵「柏露酒造」。廃棄や低利用のまま眠る酒粕をどう生かすか、学生たちが何度も試作を重ねてたどり着いた一皿です。柏露酒造の酒粕に新潟県産豚肉、そこへ厳選したスパイスを重ねました。ひと口目にスパイスの輪郭、後から発酵由来のまろやかなコクが追いかけてくるオリジナルカレーで、イベント当日は、数量限定ながら、無料で試食できます。

会場ではカレーの販売と試食に加えて、酒粕を使ったおつまみも登場。柏露酒造の日本酒でつくるオリジナルのアレンジドリンク（有料）も味わえます。作り手である学生に、その場で開発の裏話を聞けるのもこのイベントならではです。

日本酒の街に暮らしていても、酒粕の底力を知る機会はそう多くありません。行き場のなかった搾りかすがどう生まれ変わったのか、あなたの舌で、その変身ぶりを確かめてみてください。

酒粕カレー試食販売イベント

●日時：2026年9月5日（土） 11:00～16:00頃

●場所 ：CoCoLo新潟 2F WEST SIDE ぽんしゅ館 クラフトマンシップ

●住所：〒950-0086 新潟県新潟市中央区花園1-1-1 JR新潟駅構内