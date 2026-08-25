アイドルグループ「泡沫（うたかた）パーティーズ」の宮原あこ（みやはら・あこ）さん、桜乃みく（さくらの・みく）さん、高寺沙菜（たかてら・さな）さん、望月瑠愛（もちづき・るあ）さんの4人が、制服美少女誌「Cream 2026年8月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを8月4日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

結成から6年目に突入しているグループは、現在7人で精力的に活動中。まだ加入して4ヶ月の宮原さんが2025年12月号に掲載されたことはあるが、グループとしての登場は今回が初めて。各々が異なるデザインのセーラー服とブレザーで魅せるグラビアとなっている。イベント参加特典としては、特製フォトパネル（5冊購入）を用意。それぞれのコメントは以下の通りだ。

――撮影はいかがでしたか？

【宮原あこ】 5月に都内のスタジオで撮ったのですが、前回はセーラー服を着たのでブレザーにしたいとお願いしました。打ち合わせしていたわけでもないのに、気がついたらリボンの色がみんな同じ赤だったのがうれしかったです。以心伝心かも？

【桜乃みく】 制服のグラビアは初なので緊張しましたが、楽しく取り組めました。古風なセーラー服を選ばせてもらい、清楚なイメージに仕上げたのがポイント。3月末の主催ライブ「泡沫祭」で担当カラーもピンクになったし、ラブリーにいきたいと思います（笑）。

【高寺沙菜】 自分が高校生のころに着ていたものに近いブレザーにしましたが、髪色が1人だけ明るかったし、「清楚よりはヤンチャにしよう」とカメラと向き合いました。実際の高校時代は黒髪でピュアピュアのアイドル（SKE48）をやっていたので、違った一面を楽しんでいただきたいです。

【望月瑠愛】 いつも髪型はツインテールなのですが、めっちゃ頭の良い私立校の優等生をイメージして、黒髪ストレートにしてみました。いまイメチェンして金髪なのですが、グループでは最年少（23歳）なので、全力で妹系に振ってがんばりたいと思います。

8月29日・30日に横浜アリーナで開催される「＠JAM EXPO 2026」にも出演することが決定。総勢200組以上のアイドルグループが参加する大規模な音楽フェスなので、今後の活動にも弾みがつきそうだ（出演は8月29日）。