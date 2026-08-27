小さな体（身長146cm）でもバストは驚異の97cm・Iカップ。将来の活躍が期待される天音もえ（あまね・もえ）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：137分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月9日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま20歳の天音さんは、今年2月からグラビア活動をスタートさせ、すぐ1st DVDを撮る話が持ち上がったという注目株。GWごろに都内と茨城県の2ヵ所でロケが行なわれており、チャプターごとに異なる衣装とシチュエーションで魅せる映像となっている。

――ロケはいかがでした？

【天音もえ】 初めてなので緊張しましたが、家庭教師やメイドを演じてみたり、制服を着て高校生みたいに振る舞ったり、終わってみたら意外と楽しかったです。特に朝ベッドのシーンは、ごはんを食べた後だったので眠気と戦いながらでした（笑）。

――お気に入りは？

【天音もえ】 ご主人様（＝視聴者）のためにメイド服を着てリビングを掃除したり、オムライスに美味しくなるおまじないをかけるシーンです。いくつかセリフもあるし、ギリギリ露出のメイド服にも注目です。

――家庭教師を演じたところは？

【天音もえ】 メガネにノースリーブニットという出で立ちで勉強を教えているとき、いたずらで水をかけられるという演出が……。「わざとじゃないよね？」と言いながらニットをめくって黒のランジェリーを見せる展開がオススメです。

――DVDデビューを飾ったということで、今後の抱負も聞かせてください。

【天音もえ】 グラドルとしてはロリ系に入るだろうし、ロリ巨乳の一番を目指したいです。憧れは可愛さと色気を両立させている真島なおみさん。年内にはもう1本DVDをリリースしたいです。

普段は歌舞伎町にあるガールズバー「天馬幻想 by SWEET DREAMS」で働いているので、お店に行けば会えるところも魅力。9月21日にアルネットホームスマイルパークしらこばと（しらこばと水上公園）で開催される、「週刊実話 プール大撮影会」にも参加予定だ。