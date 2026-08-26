Instagramのフォロワーは50万人を突破。「グラドル摩天楼」のキャッチコピーでおなじみの緒方 咲（おがた・さき）さんが、20th DVD「vs仮想エロス part2」（発売元：エアーコントロール、収録時間：160分、価格：4378円）の発売記念イベントを8月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
節目となる20枚目のDVDは、異なる4つのシチュエーションで魅せる人気シリーズの第2弾。デートで待ち合わせてからのイチャラブ、閉店直前のカフェで起こる店員との関係、極上の癒しを提供するセラピスト、夜のお店で2人きりの展開といった内容だ。撮影は2月に都内で行われている。
――まずはデートのシーンから聞かせてください。
【緒方 咲】 昼間に公園で待ち合わせるところからスタート。2月なので極寒でしたが、半袖のシャツでがんばりました（笑）。屋外でスカートをめくったりとか、ちょっと非日常的な展開を楽しんでほしいです。
――カフェ店員は？
【緒方 咲】 一見すると白の清楚なユニフォーム姿ですが、誰もいない店内で脱いだらヤバイほど布面積がギリギリの水着。このギャップが見どころだと思います。飲食店でバイトしていたことがあるので、懐かしい気持ちで撮っていました。
――セラピストは？
【緒方 咲】 きめ細かい泡で全身を優しくマッサージしてあげたりするのですが、ファンの方々が「さきちぃ（＝緒方さんの愛称）、ついにこの設定か！」とすごく興奮してくれました。ASMRにも力を入れたシーンです。
――夜のお店の展開は？
【緒方 咲】 スナックみたいな雰囲気の空間で、紺色のドレッシーな衣装で（視聴者に）迫ります。「恥ずかしがっているの、すごい可愛い」とか、大人の色気と密着感があるシーンに仕上がりました。
――作品に点数を付けるなら？
【緒方 咲】 Amazonランキングが1位に返り咲いたし、第1弾よりもいろいろな面がパワーアップしているので100点満点です。これからも変わらずグラビア活動は続けますし、第3弾も出したいです！
今年はSUPER GTに参戦する「CARGUY MKS RACING」のレースアンバサダーユニット「MODS RACING GIRLS」のメンバーとしても活躍中。「2020年に一度やったことがあるのですが、コロナ禍で活動できずに悔いが残ったので復帰できてうれしい。サーキットでのさきちぃを知ってほしいです」とPR。次回（Round7）は9月19日・20日、宮城県のスポーツランドSUGOで開催予定だ。
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