バストは100cm・Iカップ。ロリ巨乳が魅力の永瀬永茉（ながせ・えま）さんが、11th DVD「Newtopia」（発売元：エスデジタル、収録時間：118分、定価：4620円）の発売記念イベントを8月16日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年5月から、RaMuさんや市原 薫さんらを擁する事務所「マグニファイエンタテイメント」に所属することになった永瀬さん。撮影会などでファンから寄せられる「もうDVDをリリースしないの？」「早く出してほしい」という声に応え、4月に沖縄に行ってきたそうである。

──実に2年ぶりの映像作品ですが、どんな内容ですか？

【永瀬永茉】 「彼女感」がコンセプトです。布面積の小さい衣装があること、どのチャプターも体のラインが美しく見えること、ビーチを走ったりするシーンがあることがポイントです。屋外で動く姿は貴重だと思います。

──オススメは？

【永瀬永茉】 ジャケ写に採用された透けた衣装のシーンです。遠くから見ると裸に見えなくもないし、SNSに載せるときに（BANされないように）注意が必要ですが、セクシーで上品なイメージに仕上がりました。

──ほか注目は？

【永瀬永茉】 朝ベッドでシーツの引っ張り合いをするところかな。胸が（下着で）固定されていない状態だったので、巨乳の女の子が動いて横になったりするとすごい揺れるんだ……という点を楽しんでほしいです。

──心待ちにしていたファンからの評判は？

【永瀬永茉】 洗車シーンに「いいね」の声を多くいただきました。最初はオーバーオールを着ていますが、いたずらで水ををかけられてビキニになるという展開。ドアガラス越しに胸を押し付ける様子を車内から撮ったシーンが、迫力がすごいと好評でした。

今後の活動も気になるが、「いろいろなオーディションを受けたりしながら、自分に向いていることを見つけていきたい。グラビアはやめたりせず、もっと力を入れてがんばりたいです！」と抱負を述べた。この先は大規模なプール撮影会も多いので、Xのスケジュール確認を怠らないようにしよう。