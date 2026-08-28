バストは100cm・Iカップ。ロリ巨乳が魅力の永瀬永茉（ながせ・えま）さんが、11th DVD「Newtopia」（発売元：エスデジタル、収録時間：118分、定価：4620円）の発売記念イベントを8月16日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2025年5月から、RaMuさんや市原 薫さんらを擁する事務所「マグニファイエンタテイメント」に所属することになった永瀬さん。撮影会などでファンから寄せられる「もうDVDをリリースしないの？」「早く出してほしい」という声に応え、4月に沖縄に行ってきたそうである。
──実に2年ぶりの映像作品ですが、どんな内容ですか？
【永瀬永茉】 「彼女感」がコンセプトです。布面積の小さい衣装があること、どのチャプターも体のラインが美しく見えること、ビーチを走ったりするシーンがあることがポイントです。屋外で動く姿は貴重だと思います。
──オススメは？
【永瀬永茉】 ジャケ写に採用された透けた衣装のシーンです。遠くから見ると裸に見えなくもないし、SNSに載せるときに（BANされないように）注意が必要ですが、セクシーで上品なイメージに仕上がりました。
──ほか注目は？
【永瀬永茉】 朝ベッドでシーツの引っ張り合いをするところかな。胸が（下着で）固定されていない状態だったので、巨乳の女の子が動いて横になったりするとすごい揺れるんだ……という点を楽しんでほしいです。
──心待ちにしていたファンからの評判は？
【永瀬永茉】 洗車シーンに「いいね」の声を多くいただきました。最初はオーバーオールを着ていますが、いたずらで水ををかけられてビキニになるという展開。ドアガラス越しに胸を押し付ける様子を車内から撮ったシーンが、迫力がすごいと好評でした。
今後の活動も気になるが、「いろいろなオーディションを受けたりしながら、自分に向いていることを見つけていきたい。グラビアはやめたりせず、もっと力を入れてがんばりたいです！」と抱負を述べた。この先は大規模なプール撮影会も多いので、Xのスケジュール確認を怠らないようにしよう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります