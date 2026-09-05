4月から新体制になったアイドルグループ「イイトコドリ」の桜木美緒（さくらぎ・みお）さんが、6th DVD「桜木ちゃんはちょっぴり不器用」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：155分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

イイトコドリ結成時から在籍する唯一のメンバーである桜木さんは、グループの中心的な存在として今夏も数多くのライブをこなす日々を送っている最中。2月に宮古島で撮影された今作は、ツンデレ女子という役どころ魅せる映像に仕上がっている。

――おもしろい役柄ですね。

【桜木美緒】 これまで普通の子を演じることが多かったのですが、「◯◯じゃないんだからねっ！」みたいなツンデレなセリフをたくさん言っています。ツンが強めなのが朝ベッドで過ごすシーン、デレが強めなのが寝室でパジャマを脱ぐシーンだと思います。

――それ以外は？

【桜木美緒】 ピンク色のビキニを着てビーチで遊んだり、Tシャツ＆デニムパンツで洗車しているときに水をかけられたり、バスルームで体の洗いっこをしたり。洗車の後に車内でイチャつくシーンがジャケ写になりました。

――オススメは？

【桜木美緒】 ピンク色のナース服で魅せるシーンです。あまりコスプレっぽい衣装は映像作品では着てこなかったので、新鮮な気持ちでカメラと向き合えました。ナース服を脱いだら黄色のランジェリー姿になるのですが、どちらかと言えばツンのほうが強い感じです。

――実際の桜木さんはツンデレですか？

【桜木美緒】 ファンの方々から、「みおちゃんって、ツンデレだよね」とよく言われるのですが、無自覚なのでなんとも言えないのが正直な気持ちです。グループでは唯一の初期メンバーですし、あれこれ注意や口出しをするので「ドン」と呼ばれていますけれど（笑）。

もうすぐイイトコドリは結成2周年を迎えることもあり、9月28日に主催ライブ「わっしょい！イトコ祭 ～Vol.03～」をBUZZ LIVE渋谷で開催予定。「規模の大きなライブなので、ぜひ2周年をお祝いしに来ていただけるとうれしいです」と呼びかけた。