プレモル新作「余白の贅沢」登場！ ビールなのに“白ぶどう”の香り

サントリーは10月20日、「ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢」を全国で数量限定発売します。350ml、500mlの2サイズ展開。価格はオープン。

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドでは、高品質で香り高い欧州産ファインアロマホップや、チェコおよびその周辺国で収穫・製麦されたダイヤモンド麦芽、天然水醸造など、素材・製法にこだわっています。

「ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢」は、“ゆったりとした自分時間に浸れるビール”をコンセプトに、心地よい余韻を追求した商品です。

中味にはハラタウブランホップを使用し、白ぶどうを思わせる華やかな香りや心地よい余韻を楽しめるとしています。アルコール度数は5.5％です。

パッケージは白を基調とし、余白のある空間をイメージしたデザインを採用。ゆったりとした時間にふさわしいビールであることを表現しています。

白いプレモル！ いつもと違う一杯に

通常の「ザ・プレミアム・モルツ」は現在、紺色を基調としたパッケージ。それに対して「余白の贅沢」は白を基調としており、見た目からかなり雰囲気が異なります。



中味も、白ぶどうを思わせる華やかな香りが特徴とのことで、いつものプレモルとは違った方向性。白いプレモルが売り場に並ぶと、なかなか目を引きそうですね。

・発売日：2026年10月20日

※価格は税込み表記です。