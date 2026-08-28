マウスコンピューター、富山・石川の大雨被災者を支援　PC修理の診断・作業費を無料に

マウスコンピューターは、令和8年8月27日からの富山県・石川県大雨で被災した顧客を対象に、当社製品の特別保守サービスを8月27日から2027年2月28日まで実施する。対象地域は内閣府が発表する災害救助法の適用地域で、修理診断費用と修理作業費用は無料、部品交換が必要な場合は部品代を特別価格で提案する内容だ。

対象となるのは、マウスコンピューター製品およびiiyama液晶ディスプレイ製品すべてだ。自然災害による故障や損傷は通常、製品保証の対象外となるが、今回の特別保守では災害救助法の適用地域に住む被災者について、動作確認を含む修理診断費用を無料とし、キャンセル時も診断費用は発生しない仕組みだ。

修理作業費用も無料となり、部品交換を伴う修理については、部品代を特別価格に設定したうえで修理を提案する。申し込みや問い合わせは、マウスコンピューターお問い合わせ窓口で受け付けており、一般電話は0570-783-794、IP電話・光電話は03-6636-0001で、いずれも24時間365日対応だ。購入後の問い合わせフォームに加え、メールやLINEによる問い合わせにも対応するという。