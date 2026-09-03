TGS 2026でG TUNE・NEXTGEAR新製品発表、人気VTuber・芸人も登場
マウスコンピューターは、9月17日から9月21日まで幕張メッセで開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」に、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」と「NEXTGEAR」として出展する。会場は展示ホール8のブース番号08-N06で、ビジネスデイは9月17日から9月18日まで、一般公開日は9月19日から9月21日までとなる。9月3日に、同ブースで実施するステージイベントの一部情報を公開した。入場方法や出展特設ページは、マウスコンピューターのTGS2026出展特設ページで確認できるという。
注目は9月17日12時から13時30分まで行われる「G TUNE・NEXTGEAR 新製品発表」だ。さらに、9月18日11時30分から12時30分には「【eスポーツの未来を語る】G TUNE × ハイパフォーマンススポーツセンター」を実施し、eスポーツと高性能マシンの関係性をテーマにしたステージが展開される。
一般公開日には、来場者参加型のエキシビションマッチやトーク企画が並ぶ。9月20日10時30分から12時00分には「DFMはこおし 格ゲーマーバカ決定戦 ～TGS2026出張版ミニ～ Powered by G TUNE」を実施するほか、同日13時00分から14時00分には野田クリスタルさん、ゆいPさん、R藤本さん、ガーリィレコードチャンネルが出演する「【よしもと】野田クリスタル軍団でめっちゃカメレオン」を開催する。9月21日11時00分から12時00分の「【獅白ぼたん×G TUNE】エキシビションマッチ」では、獅白ぼたんさんと、あきらさん、ACQUAさん、きんちょさん、ストーム久保さん、ドンピシャさん、Nyanpiさんが3on3で対戦する。続く13時00分から14時00分には「【ぷちホロの村】角巻わため×飯塚雅弓 スペシャルステージ！」、15時00分から16時00分には「【人気ストリーマーに挑め！】オーバーウォッチ エキシビションマッチ」を実施し、関優太さん、伊織もえさん、おにやさん、gappo3さん、TQQさん、蒼汁さんが出演する。
ブースは展示ホール8の08-N06に設けられ、会期はビジネスデイが9月17日から9月18日まで10時から17時まで、一般公開日は9月19日から9月20日まで9時30分から17時まで、9月21日は9時30分から16時までとなる。会場での観覧は混雑状況により入場制限が行われる場合があり、ステージの実施日時や出演者、内容は予告なく変更される可能性があるという。
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