なんと抽選でモバイルモニターが当たるかもしれない、G TUNE／NEXTGEARブース【TGS2026】
幕張メッセで、東京ゲームショウ2026が開催中。
マウスコンピューターは、同社のゲーミングブランド「G TUNE」と「NEXTGEAR」のゲーミングPCや周辺機器を展示しています。
“参考出品”として新製品の展示もあったほか、ブース内で実施されるステージに参加し、アンケートに参加すると、ゲーミングキーボードやゲーミングマウス、モバイルモニターといった豪華プレゼントが当たる大抽選会にも参加できます。
ブースを訪問すると、コンパニオンさんからG TUNEロゴ入りの袋ももらえるので、早い時間に行って、無くならないうちにもらうと良さそうです。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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