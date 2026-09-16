マウスコンピューター「TGS2026出展記念セール」開催、G TUNEなど最大14万円オフ
マウスコンピューターは、ECサイト「マウスコンピューター公式ストア」にて、TGS2026 出展記念セールを9月16日から10月7日10時59分まで開催中だ。最大値引きは140,000円OFFとなり、mouse、G TUNE、DAIVの各ブランドからノートPCやデスクトップPCが対象となる。
対象製品には、日常利用からクリエイティブ用途、ゲーミングまで幅広く対応するモデルが並ぶ。mouseブランドでは、ノートPC「mouse A5-A5A01SR-A」が166,800円から139,800円へ、デスクトップPC「mouse MH-A5A01」が174,900円から149,900円へ割り引かれる。G TUNEでは、ノートPC「G TUNE P6-I5G60BK-B」が299,800円から239,800円へ、デスクトップPC「G TUNE FG-A7G7T」が634,800円から494,800円となり、こちらは最大値引きの140,000円OFF対象となる。
クリエイター向けのDAIVも対象だ。ノートPC「DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）」は289,800円から249,800円へ、デスクトップPC「DAIV FX-I7G90（NVIDIA Studio 認定PC）」は1,339,800円から1,199,800円へ値下げされる。Copilot+ PCはAI機能の活用を見据えた次世代PCの位置づけであり、NVIDIA Studio 認定PCは映像編集や3DCG制作などのクリエイティブ作業で安定した性能を狙う構成という。
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