【Amazonセール】G TUNEゲーミングPCが29万9980円、iiyamaモニターが1万6800円に
マウスコンピューターは、Amazonにおいてパソコンと液晶ディスプレイの期間限定セールを実施する。パソコンのセール期間は8月25日から9月7日まで、ディスプレイのセール期間は8月21日から9月3日までとなり、対象製品ごとに期間が異なる点に注意したい。ゲーミングデスクトップPC「G TUNE」や「iiyama ProLite」シリーズを中心に、Amazonブランドストアで購入できる。
注目の対象製品例として、G TUNE DGI5A6XB83SJW116AZはゲームプレイから動画配信まで幅広くこなすゲーミングデスクトップパソコンだ。Core Ultra 5 プロセッサー 225、Radeon RX 9060 XT、32GBメモリ、1TB SSDを搭載し、高負荷なゲームやマルチタスクにも対応しやすい構成となる。セール価格は299,980円。
ディスプレイでは、iiyama ProLite XB2491HS-B1Jが対象となる。23.8型フルHD、IPS方式パネルを採用した液晶ディスプレイで、広い視野角と自然な色再現が特長だ。高さ調整にも対応し、仕事や学習、日常利用まで快適な作業環境を整えやすい。セール価格は16,800円。
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