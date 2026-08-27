マウスコンピューターがTGS 2026出展情報を公開！ 試遊タイトルと記念モデル第2弾を発表

マウスコンピューターは、9月17日から9月21日まで幕張メッセ国際展示場で開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」におけるG TUNEとNEXTGEARの出展情報を更新した。展示ホール8のブース番号08-N06で、試遊できるゲームタイトルや展示機の詳細を公開し、あわせてECサイト限定の「TOKYO GAME SHOW 2026 出展記念モデル」第2弾の販売を開始した。

ブースでは、アクションやFPSなど複数ジャンルの人気タイトルを、G TUNEとNEXTGEARの高性能ゲーミングパソコンで体験できる。高フレームレートで滑らかな映像表現を目指した構成で、ゲーム本来の操作感を確かめやすい内容だ。試遊タイトルの一例として、Escape from Tarkov、オーバーウォッチ、スーパーダンガンロンパ２×２が案内されている。

展示機としては、ASIA esports EXPO 2026採用モデルのデスクトップ「G TUNE FG-A7G80」をはじめ、ノートPC「G TUNE P5-I7G70RD-C」、デスクトップ「NEXTGEAR HD-A7G70（ホワイト）」、「NEXTGEAR JG-A7A60（ブラック）」が並ぶ。G TUNE FG-A7G80はAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5080、32GBメモリ、2TB SSDを搭載するフラッグシップ機で、競技シーン向けの安定性を重視したモデルだ。



G TUNE P5-I7G70RD-Cは15.6型ゲーミングノートで、インテル Core i7-13620HプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを備え、持ち運びを伴う用途にも対応する。NEXTGEAR HD-A7G70（ホワイト）はAMD Ryzen 7 9700XとNVIDIA GeForce RTX 5070、32GBメモリ、1TB NVMe SSDを搭載し、白い筐体が特徴だ。NEXTGEAR JG-A7A60（ブラック）はAMD Ryzen 7 5700XプロセッサとAMD RADEON RX 9060、さらに水冷クーラーを組み合わせたミニタワー型で、RGBファンとガラスサイドパネルを採用する。

記念モデル第2弾は、いずれもマウスコンピューターのECサイト限定販売だ。G TUNE FG-A7G7TはAMD Ryzen 7 7700プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを搭載し、価格は399,800円だ。NEXTGEAR JG-A7G6TはAMD Ryzen 7 5700XプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを備え、ブラックとホワイトの両色を用意し、価格は299,800円だ。NEXTGEAR JG-A7A6Xも同じくブラックとホワイトを展開し、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサとAMD RADEON RX 9060 XT、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを搭載、価格は299,800円だ。