RTX 5060搭載ゲーミングPCが21万4800円、マウスの半期決算セール開催

マウスコンピューターは、8月28日開店時間から9月24日閉店時間まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪で「半期決算セール」を開催する。直営店限定でおすすめ商品を特別価格で販売する企画で、数量限定のため在庫状況は各店舗への確認が必要だ。

注目の1台は、普段使いからオフィスワークまで幅広く使える15.6型ノートPC「mouse A5-A5A01SR-A/EX」だ。Windows 11 Home 64ビットを搭載し、AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサ、AMD Radeonグラフィックス、16GBメモリ、NVMe 500GB SSDを備える構成だ。15.6型フルHDノングレア液晶で、3年間センドバック修理保証が標準となり、期間限定店頭価格は134,800円だ。

ゲーミング入門向けとしては「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」も用意する。Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 5 5500プロセッサ、GeForce RTX 5060（8GB）、16GBメモリ、NVMe 1TB SSD、650W電源（80PLUS BRONZE）を組み合わせたミドルクラス構成だ。ブラックとホワイトのケースモデルを選べるほか、ガラスサイドパネルも採用し、3年間センドバック修理保証が標準で、期間限定店頭価格は214,800円だ。