RTX 5060搭載ゲーミングPCが21万4800円、マウスの半期決算セール開催
マウスコンピューターは、8月28日開店時間から9月24日閉店時間まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune : Garage大阪で「半期決算セール」を開催する。直営店限定でおすすめ商品を特別価格で販売する企画で、数量限定のため在庫状況は各店舗への確認が必要だ。
注目の1台は、普段使いからオフィスワークまで幅広く使える15.6型ノートPC「mouse A5-A5A01SR-A/EX」だ。Windows 11 Home 64ビットを搭載し、AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサ、AMD Radeonグラフィックス、16GBメモリ、NVMe 500GB SSDを備える構成だ。15.6型フルHDノングレア液晶で、3年間センドバック修理保証が標準となり、期間限定店頭価格は134,800円だ。
ゲーミング入門向けとしては「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」も用意する。Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 5 5500プロセッサ、GeForce RTX 5060（8GB）、16GBメモリ、NVMe 1TB SSD、650W電源（80PLUS BRONZE）を組み合わせたミドルクラス構成だ。ブラックとホワイトのケースモデルを選べるほか、ガラスサイドパネルも採用し、3年間センドバック修理保証が標準で、期間限定店頭価格は214,800円だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります